Juventus, retroscena di mercato su Kean e Miretti: doppio rifiuto

A poche ore dalla chiusura del calciomercato invernale è tempo di bilanci in casa Juventus: retroscena su Moise Kean e Fabio Miretti

Il calciomercato invernale si è concluso e la Juventus è stata grande protagonista in Italia, soprattutto nelle ultime ore, portando in Italia tre giocatori di grande prospettiva.

Oltre a Tiago Djalò, difensore portoghese dalla carriera già più affermata, sono arrivati anche Pedro Felipe e Francisco Barido, arrivati rispettivamente dal Palmeiras e del Boca Juniors. Due giovanissimi che con ogni probabilità inizieranno con la Next Gen per poi approdare in prima squadra. Nelle ultime ore è arrivato anche Carlos Alcaraz dal Southampton. Centrocampista argentino classe 2002 scuola Racing che arriva a Torino in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 50 milioni di euro. Un investimento importante per i bianconeri che dimostrano di guardare al futuro e alla costruzione di un progetto a lungo termine. Anche in ottica uscita in casa Juve non sono mancati i movimenti. Il primo a uscire è stato Dean Huijsen, in prestito secco alla Roma. Poi è stato il turno di Filippo Ranocchia, acquistato dal Palermo per 4 milioni di euro.

Juventus, il retroscena su Kean e Miretti: tentativo del Monza respinto

Chi sembrava pronto a partire era Moise Kean che era già approdato a Madrid per firmare con l’Atletico.

Le visite mediche, però, hanno riscontrato una condizione non ancora ottimale del giocatore e per questo la trattativa è saltata, con il centravanti che ha dovuto fare ritorno a Torino. L’ex Everton e Psg resterà alla Juve almeno fino al termine della stagione, se pur anche la Fiorentina abbia provato a prenderlo negli ultimi giorni di mercato, virando poi su Andrea Belotti. Intanto, però, a mercato chiuso, arriva un retroscena su Kean. Come riportato da calciomercato.it, il Monza ha puntato Kean, operazione ritenuta impossibile alla luce dei costi e soprattutto dell’ingaggio, ma anche Fabio Miretti. Anche per lui non c’erano le condizioni per portare a termine l’operazione. Per l’attaccante la Juventus chiedeva soldi per il prestito, per il centrocampista è arrivato il no di Allegri.