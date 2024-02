Firma in primavera: il bomber ha scelto di nuovo la Juventus

Calciomercato Juventus, firma in primavera. C’è voglia di continuare con le sue performance. Ecco come cambierà il futuro: i dettagli.

Siamo solo agli inizi del 2024, ma Dusan Vlahovic sta già stupendo i tifosi della Juventus con una performance straordinaria, segnando 6 gol in 4 apparizioni in campionato. Il numero 9 della Vecchia Signora sembra essere rinato, e le voci sul suo rinnovo contrattuale iniziano a circolare. Tuttavia, sembra che il talentuoso attaccante serbo non abbia fretta di mettere la firma su un nuovo accordo.

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, Vlahovic ha deciso di aspettare fino alla primavera prima di affrontare eventuali discussioni contrattuali. La sua strategia è chiara: dimostrare di essere un vincente sia dentro che fuori dal campo, seguendo le orme del suo modello, Zlatan Ibrahimovic.

Vlahovic, la Juve crede in lui: rinnovo in primavera

Il confronto con l’Inter, una delle sfide più attese, rappresenta un banco di prova cruciale per il serbo. La partita di oggi è un’opportunità per Vlahovic di dimostrare la sua abilità e determinazione contro una squadra di alto livello come i nerazzurri. ‘La Gazzetta dello Sport’ sottolinea l’importanza di questo big match come una delle occasioni in cui il talento di Vlahovic può emergere con ancor più evidenza. Il giovane attaccante sembra voler seguire le orme di Ibrahimovic non solo sul campo, ma anche nelle decisioni contrattuali. Prima di impegnarsi in uno o due anni aggiuntivi con la Juventus, Vlahovic vuole assicurarsi di consolidare la sua posizione come uno dei migliori attaccanti in circolazione. Questa volontà di dimostrare il proprio valore prima di firmare il rinnovo contrattuale potrebbe essere una mossa strategica per garantire condizioni migliori e un accordo più vantaggioso.

In attesa della primavera, i tifosi della Juventus e gli appassionati di calcio sono in attesa di vedere se Dusan Vlahovic continuerà a stupire e a dimostrare di essere davvero il futuro e il presente della squadra bianconera. La sua determinazione a essere un vincente sia in campo che nei negoziati contrattuali promette un futuro entusiasmante per il numero 9 della Juventus.