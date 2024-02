Rivelazione della Serie A alla Juventus, annuncio ufficiale: “Ecco quando si trasferirà”

Rivelazioni che adesso svelano il futuro. Tutti i dettagli della situazione. Ecco cosa potrebbe succedere.

Da ‘SPORTITALIA’ ha parlato l’agente di Ferguson, Bill McMurdo, che ha condiviso alcuni dettagli sul giocatore e le prospettive per il futuro.

Il centrocampista scozzese Lewis Ferguson sta vivendo una stagione straordinaria con il Bologna, confermandosi come uno dei protagonisti chiave della squadra e contribuendo significativamente alle ambizioni europee del club. Dopo aver segnato il quinto gol della stagione contro il Sassuolo, Ferguson si trova a soli due gol dal totale della scorsa annata, dimostrando il suo costante miglioramento sotto la guida di Thiago Motta. Ferguson, versatile nelle sue posizioni di gioco, ha dimostrato di adattarsi con successo sia come trequartista con il Milan che come mezzala contro il Sassuolo. McMurdo sottolinea la versatilità del suo assistito, evidenziando le parole di Thiago Motta che lo definisce “Un giocatore molto versatile e duttile.”

“Il trasferimento arriverà quando sarà il momento giusto”: parla l’agente di Ferguson

Il legame di Ferguson con Bologna e l’Italia sembra solido, con McMurdo sottolineando che il calciatore e la sua compagna amano lo stile di vita italiano e si sono adattati bene fin dall’inizio. Parlando del rendimento del giocatore in rossoblu, l’agente evidenzia il sostegno ricevuto dal club e dai tifosi, con Ferguson che è “estremamente orgoglioso di essere il capitano della squadra in questo momento emozionante.” Il Bologna, attualmente in corsa per il quarto posto, rappresenta una piacevole sorpresa in Serie A. McMurdo esprime la sua fiducia nel fatto che la qualificazione alla Champions League sarebbe “un grandissimo risultato per il Bologna.”

Riguardo alle voci di mercato che hanno circondato Ferguson, con Juventus e Milan interessate al suo talento, McMurdo svela che, nonostante l’interesse, il Bologna non ha permesso al giocatore di lasciare il club a gennaio. Tuttavia, l’agente ammette che il trasferimento avverrà quando sarà il momento giusto, sia per Ferguson che per il club. L’evolversi della stagione e il futuro di Ferguson continuano a tenere con il fiato sospeso i tifosi del Bologna e gli appassionati di calcio, mentre il talentuoso centrocampista scozzese continua a dimostrare il suo valore sul campo.