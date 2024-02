Pogba “ritorna” nel mondo Juve: l’indizia fuga ogni dubbio

Paul Pogba ritorno nel pianeta Juventus e l’indizio è inequivocabile: avvistato in tribuna

Sono passati ormai diversi mesi da quando Paul Pogba è stato squalificato dall’attività professionistica.

In quasi tre anni di fatto Massimiliano Allegri non lo ha mai avuto a disposizione, se non per una manciata di minuti l’anno scorso. Il fulmine a ciel sereno di inizio stagione ha definitivamente spento ogni speranza per la Juve di poter contare su di lui e adesso il francese deve solo sperare di tornare il prima possibile in campo.

Juventus, Pogba a San Siro per il derby d’Italia

Come riportato da Nicolò Schira, durante il derby d’Italia a San Siro era presente anche Paul Pogba.

Il centrocampista francese, squalificato per doping, era in tribuna ad assistere al match, vinto dai nerazzurri per 1-0. Pogba si è intrattenuto a parlare anche col connazionale Lilian Thuram, presente per assistere alla partita del figlio Marcus, colui che ha propiziato l’autogol di Gatti. Pogba spera che il processo per doping, previsto dopo il 15 febbraio, possa portare a esito positivo per lui, così da poter tornare a giocare. Insieme a lui, per questioni legate al calcio scommesse, è squalificato anche Fagioli e Allegri spera di averli entrambi a disposizione almeno per le ultime partite di campionato.