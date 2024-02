Rabiot non firma con la Juventus: Giuntoli ne prende due a centrocampo

Futuro di Rabiot con la Juventus in dubbio, in tal caso, Giuntoli avrebbe la doppia soluzione in cambio: i dettagli della situazione.

Il futuro di Adrien Rabiot alla Juventus è avvolto dall’incertezza a causa della scadenza imminente del suo contratto. Con le trattative per il rinnovo ancora in corso, la Vecchia Signora si sta preparando a fronteggiare ogni eventualità, e sembra avere già una lista di obiettivi chiari nel caso in cui non si riesca a trovare un accordo.

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, la Juventus ha stilato una lista di centrocampisti nel mirino, pronti a sostituire Rabiot nel caso in cui dovesse decidere di intraprendere una nuova avventura altrove.

Addio Rabiot: la Juventus ha già i nomi dei sostituti

Tra i nomi che spiccano sulla lista bianconera ci sono Teun Koopmeiners, Ederson, Ferguson e Pierre-Emile Hojberg. La società bianconera sembra essere pronta a entrare in azione sul mercato per garantirsi almeno due di questi centrocampisti, considerando la necessità di rafforzare il reparto mediano in vista delle prossime sfide. Teun Koopmeiners, centrocampista olandese, è il profilo che più piace ai bianconeri ed è un vero colpo in programma per l’estate.

Ederson, centrocampista brasiliano, ha attirato l’attenzione per le sue prestazioni costanti e la sua abilità nel gestire il pallone, rappresentando una possibile aggiunta di qualità al centrocampo della Juventus. Ferguson, giovane promessa scozzese , ha impressionato con le sue prestazioni con il Genoa, riuscendo a farsi notare per il suo stile di gioco dinamico e moderno. Un profilo che non passa, quindi, indifferente ai piani alti della Juventus.

Infine, un nome già noto, Pierre-Emile Hojberg, danese del Tottenham, è un giocatore con esperienza internazionale e comprovata affidabilità nel centrocampo, il che potrebbe essere cruciale per la Juventus. Come sappiamo, il profilo era già stato valutato nel mercato di gennaio come rinforzo, appunto, in mediana. La Juventus, nel caso di una partenza di Rabiot, sembra essere determinata a rafforzare il proprio centrocampo con elementi di qualità e prospettiva. Resta da vedere quale sarà la conclusione delle trattative di Rabiot e quale direzione prenderà la Juventus in questa delicata fase di transizione.