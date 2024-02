Calciomercato Juventus, nuovo centrocampista dall’Arabia: non è Milinkovic Savic

Adesso, il nome di un possibile arrivo dall’Arabia Saudita non sarebbe quello del già conosciuto Savic, i dettagli dell’affare.

Con l’avvicinarsi del periodo estivo, la Juventus sta già progettando le mosse per rinforzare la propria squadra. Con un budget iniziale che potrebbe subire variazioni in base alle cessioni e ai successi in competizioni come la Champions League e il Mondiale per Club 2025 negli Stati Uniti, i bianconeri guardano con interesse alle opportunità di mercato che si presenteranno.

Al centro del progetto di rinforzo della squadra di Torino c’è il desiderio di consolidare il reparto di centrocampo. Il nome di Teun Koopmeiners rimane in cima alla lista degli obiettivi, mentre l’interesse per il talentuoso Gabri Veiga non è da sottovalutare.

Juventus, spicca l’occasione Veiga per il centrocampo: affare possibile

Gabri Veiga non è da sottovalutare, l’ex Celta Vigo sembra un giovane con grande classe e grosse potenzialità. Giocatore che, in caso di addio al campionato arabo, potrebbe diventare una risorsa preziosa per il progetto bianconero fondato, come sappiamo, principalmente su giovani pronti da subito. Un profilo, dunque, da tenere assolutamente in considerazione come potenziale rinforzo in mediana.

Parallelamente, i negoziati per il rinnovo contrattuale di giocatori chiave come Adrien Rabiot, Weston McKennie e Federico Chiesa sono in corso e potrebbero portare a risultati positivi nelle prossime settimane. In zona gol, l’attenzione si sposta su possibili nuove aggiunte al reparto offensivo. Felipe Anderson è uno dei nomi che circolano con insistenza nei corridoi della Juventus, mentre il direttore sportivo Giuntoli tiene d’occhio anche il giovane talento Joshua Zirkzee da una certa distanza. Con una finestra di trasferimenti estiva che si prospetta ricca di opportunità e sfide, la Juventus si prepara a tornare sul mercato con determinazione e ambizione, puntando a rafforzare la propria squadra per raggiungere gli obiettivi stagionali e oltre.