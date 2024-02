Juventus, sospiro di sollievo dalla Continassa: sarà il turno di Vlahovic

Novità imporanti dalla Continasso. Il turno dell’attaccante serbo Dusan Vlahovic, adesso, potrebbe arrivare: i dettagli.

Come informano le ultime indiscrezioni, dopo l’infortunio, Dusan Vlahovic inizierà a lavorare con la squadra, seppur in modo parziale, presso il centro sportivo della Continassa.

Con Vlahovic che si unirà parzialmente alla squadra domani, la Juventus guarda con fiducia al futuro e si prepara a sfidare le avversità con determinazione e spirito combattivo. Nonostante i punti che la separano dalla capolista, i bianconeri vogliono siglare il loro piazzamento nelle prime parti della calssifica, con l’obiettivo di qualificarsi in Champions League la prossima stagione, come già detto da Allegri, obiettivo prioritario.

Vlahovic torna parzialmente in gruppo in allenamento

La Juventus si prepara a dare il benvenuto al ritorno parziale di Dusan Vlahovic, dopo il piccolo infortunio subito proprio nella partita cruciale. L’attaccante serbo, la cui importanza in campo è stata già evidente finora, si unirà parzialmente alla squadra domani, portando con sé le sue abilità e la sua determinazione.

I compagni di squadra di Vlahovic lo accolgono con entusiasmo, consapevoli del suo valore e della sua influenza positiva sul gioco della Juventus. La sua presenza in campo è stata cruciale fin dall’inizio della stagione, e la squadra non vede l’ora di riavere il suo contributo per la seconda parte del campionato. La leadership e l’abilità di Vlahovic sono già state evidenziate nelle sue prestazioni precedenti, e il suo ritorno parziale sarà un grande vantaggio per la Juventus mentre affronta le sfide decisive che l’attendono. Con il suo stile di gioco dinamico e la sua capacità di segnare gol cruciali, Vlahovic sarà una risorsa fondamentale per il successo della squadra e l’obiettivo, come già anticipato poc’anzi, di qualificarsi alla Champions League.