La Juventus ha già trovato il nuovo Yildiz: firma in vista

Nuovo talento pronto a firmare il primo contratto da professionista: la Juventus si prepara ad accoglierlo

La Juventus sta sfornando un talento dopo l’altro soprattutto attingendo dal serbatoio della Next Gen ma anche dalla Primavera.

L’ultimo caso lampante è quello di Kenan Yildiz che da diversi mesi si è preso la scena nella prima squadra, diventando un pezzo fondamentale nello scacchiere di Massimiliano Allegri. Tra i nuovi volti che stanno scalando posizioni velocemente c’è Filippo Bellino, classe 2007, in forza alla Juventus Under-17. Nelle scorse ore il gioiello bianconero ha ratificato un accordo di sponsorizzazione tecnica con Adidas, contemporaneamente alla chiamata dell’Italia U17 per la gara con la Francia in programma la prossima settimana. Uno step importante per Bellino, a testimonianza del potenziale che il famoso brand tedesco vede in lui. Adesso il giovane centrocampista spera di compire lo step più importante, quello della firma con la Juventus per quello che sarebbe il suo primo contratto da professionista.

Juventus, Filippo Bellino è il nuovo gioiello: firma un contratto con Adidas a 16 anni

La firma potrebbe arrivare entro la primavera, come sottolineato da Tuttosport. Si tratterebbe di un accordo triennale (termine massimo per i minorenni) che testimonierebbe il grande potenziale che il club bianconero vede nel ragazzo.

I suoi numeri sono già esplicativi delle sue qualità. Gioca come centrocampista centrale ma ama fare da collante tra centrocampo e attacco. Vede la porta come un vero attaccante, non a caso fino ad ora con l’U17 ha collezionato 6 gol e 2 assist in 13 partite. Paragonato già a Zirkzee per i movimenti, se pur i ruoli siano piuttosto diversi. Per percorso, invece, chissà che non prenda spunto da quello di Yildiz che in poco tempo ha scalato posizioni importanti, diventando quasi un titolare con i grandi.