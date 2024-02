Colpo Juventus a parametro zero: non solo Felipe Anderson, è un pupillo di Allegri

I bianconeri puntano sempre un altro obiettivo a parametro zero, si tratta di un profilo che, adesso, potrebbe diventare interessante.

La vicenda riguardante il centrocampista italiano Giacomo Bonaventura e la Juventus sembra ancora aperta, con il club bianconero che continua a monitorare da vicino la situazione in vista di un potenziale colpo a parametro zero. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, la Juventus resta vigile sullo sfondo mentre in casa Fiorentina sono in corso riflessioni riguardo al futuro del giocatore, il cui contratto sta per scadere.

Bonaventura, attualmente in forza alla Fiorentina, potrebbe ambire a un trasferimento verso un top club per concludere la sua carriera. La Juventus, con la sua reputazione e ambizioni di alto livello, potrebbe rappresentare una destinazione allettante per il centrocampista italiano. La possibilità di un trasferimento a parametro zero rende Bonaventura un potenziale obiettivo interessante per la Juventus, che potrebbe beneficiare dell’esperienza e della versatilità del giocatore nel proprio centrocampo. Tuttavia, resta da vedere se la Juventus deciderà di avanzare concretamente nell’acquisizione di Bonaventura e se il giocatore sarà incline a una possibile mossa verso Torino.

Bonaventura a parametro zero: rimane un obiettivo gradito

Per Bonaventura, la possibilità di un trasferimento verso un club di alto livello come la Juventus potrebbe rappresentare un’opportunità per continuare a competere ai massimi livelli e per concludere la sua carriera calcistica in modo soddisfacente.

Al momento, la situazione rimane ancora fluida e sarà interessante vedere come si svilupperanno gli eventi nelle prossime settimane. Tuttavia, l’interesse persistente della Juventus su Bonaventura suggerisce che la vicenda potrebbe avere ulteriori sviluppi nel prossimo futuro.