Dal nerazzurro alla Juventus: nuovo mediano, rivoluzione verde Giuntoli

Calciomercato Juventus, i bianconeri potrebbero sondare nuove piste per quanto concerne il centrocampo: ecco di chi stiamo parlando.

La Juventus e l’Atalanta si preparano a una serrata competizione per assicurarsi le prestazioni del giovane centrocampista classe 2000 Marco Brescianini, attualmente in forza al Frosinone. Il giocatore, acquistato a titolo definitivo dal Milan durante l’estate, è oggetto di interesse da parte delle due squadre di Serie A in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la Juventus avrebbe già tentato di ingaggiare Brescianini durante la finestra di mercato di gennaio, ma il Frosinone, considerando la clausola che attribuisce al Milan il 50% della futura rivendita, si mostra restio a cedere il giocatore a prezzi ribassati. L’Atalanta, però, non intende arrendersi facilmente e è pronta a sfidare la Juventus per accaparrarsi il giovane talento, convinta della bontà dell’investimento.

Brescianini obiettivo in mediana: duello con la Dea

La competizione per Brescianini non sarà semplice per l’Atalanta, infatti, anche la Juventus vanta buoni rapporti e potrebbero farsi sotto agguerrita più che mai per portare a casa il profilo in questione.

La carriera di Brescianini è stata caratterizzata da esperienze in diversi club, partendo dalle giovanili del Milan fino al suo approdo al Frosinone. Il giocatore ha dimostrato il suo valore sia in Serie B con la Virtus Entella che con il Cosenza, dove ha contribuito alla salvezza della squadra calabrese con 37 presenze e 3 gol. Nonostante la concorrenza tra le due squadre, il Frosinone potrebbe essere incline a monetizzare dalla cessione di Brescianini in vista della prossima estate, aprendo la strada a una possibile trattativa con la Juventus o l’Atalanta. La prossima finestra di mercato si preannuncia quindi decisiva per il futuro di Marco Brescianini, con Juventus e Atalanta pronte a contendersi il giovane talento italiano per rinforzare i propri ranghi in vista della prossima stagione di Serie A.