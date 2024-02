Proposta accettata: altro che Juventus, Premier nel destino

Il suo futuro potrebbe, quindi, a questo punto, essere in Premier League: i dettagli della situazione del calciatore.

Secondo fonti riportate da ‘Football Insider’, la stella del Bournemouth Lloyd Kelly ha espresso disponibilità a un possibile trasferimento al Liverpool e al Tottenham. Il difensore 25enne ha la possibilità di firmare un pre-contratto con club stranieri dal 1° gennaio, poiché il suo contratto con il Cherries scadrà a giugno.

Kelly è al centro dell’attenzione di diverse squadre di alto livello, tra cui Milan, Juventus e diversi club della Bundesliga tedesca, tutti desiderosi di ottenere il giocatore a parametro zero in estate. Tuttavia, nonostante l’interesse da parte di varie squadre, il difensore sembra non avere fretta nel prendere una decisione sul suo futuro e firmare un accordo pre-contratto all’estero.

Premier League nel futuro di Kelly: suggestione Juve sfumata

Liverpool e Tottenham, da tempo ammiratori del versatile difensore, continuano a monitorare da vicino la situazione di Kelly, sperando di poterlo aggiudicare a costo zero in estate se non accetterà un nuovo contratto con il Bournemouth. La versatilità del giocatore, che può giocare sia come difensore centrale che come terzino sinistro, potrebbe essere un vantaggio prezioso per entrambe le squadre nella stagione 2024-25.

Nonostante il Bournemouth desideri mantenere Kelly al Vitality Stadium, il difensore ha rifiutato diverse offerte di nuovo contratto. Il club è consapevole della forte posizione del giocatore, anche considerando che ha collezionato 14 presenze in questa stagione a causa di un infortunio che ha limitato il suo coinvolgimento con la squadra d Iraola. L’ex nazionale Under 21 dell’Inghilterra ha dimostrato la sua leadership indossando spesso la fascia di capitano del Bournemouth nelle ultime stagioni. Ora, con le offerte dei club di alto livello che si profilano all’orizzonte, il futuro di Kelly potrebbe essere destinato a una svolta significativa mentre si avvicina il termine del suo contratto con il Cherries.