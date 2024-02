Felipe Anderson-Juventus, altro che accordo: la posizione del brasiliano

Felipe Anderson, ecco svelata la posizione del giocatore della Lazio che piace alla Juventus: tutti i dettagli sull’operazione.

La trattativa tra Felipe Anderson e la Juventus sembra essere entrata in una fase cruciale, con il giocatore brasiliano che deve prendere una decisione importante sul suo futuro.

Secondo quanto riportato da Nicola Balice su ‘Calciomercato.com’, l’offerta della Juventus è inferiore alle aspettative del giocatore, che ha richiesto un ingaggio di 4 milioni di euro all’anno. La Juventus, pur interessata a Felipe Anderson, ha proposto un contratto biennale o triennale con opzione per il rinnovo automatico, offrendo un ingaggio compreso tra i 2.5 e i 3 milioni di euro più bonus. Tuttavia, questa proposta è stata giudicata insufficiente dal punto di vista economico da parte del giocatore e della sua agenzia, che stanno prendendo del tempo per valutare attentamente le opzioni a disposizione.

Juventus, offerta da rivedere: cosa filtra dall’affare Felipe Anderson

La situazione è complicata non solo per la Juventus, ma anche per la Lazio, il club attuale di Felipe Anderson. I biancocelesti sono restii ad accettare le richieste economiche del giocatore, e la trattativa si è arenata su questo punto. Ora la palla è nelle mani del brasiliano, che sta prendendo del tempo per valutare la proposta della Juventus insieme alla sua agenzia, cercando di capire se accettare, rifiutare o tentare un rilancio. Inoltre, ci sono anche altri club interessati al giocatore, il che rende la situazione ancora più complessa.

La decisione di Felipe Anderson avrà un impatto significativo sul suo futuro e sulla sua carriera calcistica. Resta da vedere se accetterà l’offerta della Juventus, se deciderà di rimanere alla Lazio o se opterà per altre soluzioni in base agli interessamenti in via di definizione.