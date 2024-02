Juventus, Giuntoli: “Mercato? Con le coppe servirà più qualità. Vogliamo proseguire con Allegri”

Le dichiarazioni di Cristiano Giuntoli nel pre-partita di Juventus-Udinese: dallo scudetto al mercato

Nel pre-partita di Juventus-Udinese ha parlato anche il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli, in occasione del suo 52esimo compleanno.

“Scudetto l’anno prossimo? Ci sono da mettere a posto un pò di cose, vediamo strada facendo cosa succederà. Dobbiiamo pensare al presente poi vedremo il prossimo anno quali saranno i nostri obiettivi. Non possiamo guardare troppo lontano ma dobbiamo guardare un passo alla volta e il prossimo passo è l’Udinese questa sera”.

“Vogliamo vincere tutte le partite, non ci siamo mai nascosti. Il quarto posto, mancano 15 partite, stasera è complicata, l’Udinese non ha i punti che merita, sarà una partita difficile”. Poi su Allegri: “Siamo felicissimi di lavorare con lui, ha dimostrato in passato e ancora oggi di essere un grandissimo. Ha un anno e mezzo di contratto, vogliamo proseguire con lui e a fine anno abbiamo tempo di sederci e programmare”.

Juventus, Giuntoli: “Mercato? Con le coppe serviranno giocatori di qualità”

Quando si parla con Giuntoli non ci si può esimere dalle domande di calciomercato e anche questa volta non è mancata. Dallo studio di Sky è stato l’ex centravanti Fabio Quagliarella a chiedere di mercato all’ad bianconero.

“Mercato? Onestamente non so adesso, se faremo le coppe aumenteremo il numero di calciatori rispetto a quest’anno che abbiamo deciso di avere una rosa più ristretta. Naturalmente cercheremo di prendere giocatori di qualità. Adesso non possiamo che pensare a partita dopo partita e non abbiamo possibilità di guardare oltre la prossima partita”.