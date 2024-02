Juventus, Vlahovic: svolta UFFICIALE dalla Continassa

News importanti dalla Continassa con tanto di svolta ufficiale sul futuro del bomber serbo: i dettagli sul ritorno di Vlahovic.

Come comunica ‘Giovanni Albanese’ su X, oggi, presso il centro sportivo Continassa della Juventus, Dusan Vlahovic ha svolto una parte dell’allenamento insieme alla squadra.

Le ultime notizie suggeriscono che il giocatore serbo stia facendo progressi nella sua fase di recupero. Secondo quanto riportato, Vlahovic dovrebbe tornare a lavorare con il resto del gruppo già domani. Questa è un’ottima notizia per la Juventus e per i tifosi, che sperano di vedere il talentuoso attaccante serbo tornare in campo al più presto.

Vlahovic pronto al reintegro col gruppo

Il suo ritorno in gruppo potrebbe significare che è in via di guarigione dall’infortunio che lo ha tenuto fuori dalle partite nelle ultime settimane. La sua presenza potrebbe rivelarsi preziosa per la squadra, fornendo una spinta aggiuntiva in attacco e aumentando le opzioni tattiche a disposizione dell’allenatore.

La Juventus spera che Vlahovic possa tornare al massimo delle sue capacità il prima possibile, pronto a contribuire al successo della squadra nelle sfide future. Resta da vedere se sarà disponibile per la prossima partita e quanto impiegherà per ritrovare la migliore forma fisica e tecnica. La sua presenza, comunque, è un segnale positivo per la Juventus mentre cerca di raggiungere i propri obiettivi stagionali.