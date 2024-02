Fulmine a ciel sereno Juventus: vola gratis al Barcellona, non è Rabiot

Il Barcellona si insidia tra Juventus e Inter nella corsa al big in scadenza: tutti vogliono sfruttare l’occasione a parametro zero

Il calciomercato estivo è ancora distante ma molti club si stanno già muovendo proprio in quell’ottica, cercando di sfruttare alcune occasioni a parametro zero o a prezzi vantaggiosi.

L’Inter, ad esempio nella giornata di ieri ha confermato l’acquisto di Piotr Zielinski a parametro zero per giugno, col polacco che ha già svolto le visite mediche. La dirigenza nerazzurra ha anche pensato all’attacco e nella giornata di oggi ufficializzerà Mehdi Taremi che proprio oggi svolgerà le visite mediche e anche lui a giugno diventerà un nuovo giocatore nerazzurro. L’Inter è vigile anche sulla difesa e uno dei nomi sondati dalla dirigenza è quello di Mario Hermoso, difensore spagnolo classe ’95, in scadenza a giugno con l’Atletico Madrid. L’esperto centrale con ogni probabilità chiuderà al termine della stagione la sua avventura con i colchoneros ma non è ancora chiaro quale sarà il suo futuro.

Il Barcellona irrompe per Mario Hermoso: si complica per Juventus e Inter

Hermoso piace anche alla Juventus che, se pur abbia inserito Tiago Djalò a gennaio, potrebbe fare anche un’altra mossa per la difesa.

La concorrenza per il difensore è fitta e, come riportato da Masfichajes.com, anche il Barcellona sarebbe sulle sue tracce. L’Atletico ha proposto il rinnovo ad Hermoso che, però, non è convinto dalle attuali condizioni contrattuali. Il giocatore ha iniziato a valutare alcune offerte e la tentazione di restare in Liga potrebbe portarlo a virare più sul Barcellona che su Juventus e Inter. I catalani, però, non hanno ancora presentato un’offerta e, visti i problemi finanziari, non è detto che possano garantire ad Hermoso un ingaggio superiore a quello che percepisce attualmente a Madrid. La palla è nelle mani del giocatore che avrà ancora diversi mesi per decidere quale sarà la sua prossima destinazione.