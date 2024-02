Dazn, ultima chiamata: subito per te 50 euro di sconto

By

Dazn, avrai tempo fino a mezzanotte per usufruire di uno sconto di 50 euro: la Serie A ad un prezzo mai visto prima d’ora.

C’è tempo fino a mezzanotte. Dopodiché, avrai perso per sempre l’opportunità di aderire alla promozione che Dazn ha lanciato in concomitanza con la festa di San Valentino. Un’offerta che ha riscosso un gran bel successo perché, come scoprirai a breve, ti darà la possibilità di risparmiare un bel po’ di soldi sul canone mensile.

Iniziamo col dire che la promo in questione si applica solo ed esclusivamente a uno dei tanti piani proposti dalla pay tv per cui lavorano Diletta Leotta, Giorgia Rossi e molti altri giornalisti di grande talento. Ci riferiamo all’abbonamento DAZN Standard, che include, nel caso qualcuno non lo sapesse, tutti gli sport disponibili sulla pay tv: la Serie A TIM, la Serie BKT, LaLiga EA Sports, il basket italiano ed europeo, la UFC, la boxe, il rugby, il volley, una selezione di partite di NFL, i canali Eurosport, il calcio femminile e molto altro ancora.

A differenza del più costoso piano Plus, quello Standard dà la possibilità di guardare i contenuti di Dazn su due dispositivi contemporaneamente, a patto però che siano collegati alla stessa rete. Tutto questo, normalmente, costerebbe all’utente 34,99 euro al mese. Fino allo scoccare della mezzanotte di oggi, 15 febbraio 2024, costerà però molto meno.

Champions League e Serie A su Dazn, fai in fretta per non perdere lo sconto

La promozione della quale intendiamo parlarvi prevede, infatti, che il piano su citato costi solo 24,99 euro al mese per i primi 5 mesi. Attivandolo potrete usufruire, perciò, di 50 euro di sconto complessivi.

Trascorsi i 5 mesi, il piano tornerà al costo in vigore al momento della scadenza della promozione. C’è un’altra informazione sulla quale vale la pena soffermarsi: per i primi 3 mesi dalla sottoscrizione, DAZN Standard includerà anche tre mesi di Champions League, grazie ad Infinity+. Il voucher che sbloccherà i 3 mesi di Infinity arriverà tramite email entro 72 ore dall’attivazione del piano. Ci si potrà fare una gran bella scorpacciata di calcio, insomma, senza spendere uno sproposito. Mica male, no?

Resta da sottolineare, a questo punto, come si legge nella nota della pay tv, che la promo in questione riguarda solo “gli account attivati o riattivati con il piano di abbonamento mensile DAZN Standard annuale con pagamento dilazionato”.