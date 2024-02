Juventus, finalmente un nuovo “rinforzo”: giocherà contro il Frosinone

Juventus, ecco che arrivo il ‘nuovo’ rinforzo, ci sarà già contro il Frosinone: i dettagli della situazione.

Mattia De Sciglio, difensore della Juventus, è in procinto di completare il suo percorso di recupero e tornare a disposizione della squadra bianconera.

Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’ è improbabile che possa essere convocato per il prossimo match contro l’Hellas Verona, ma se il suo recupero procederà senza intoppi, potrebbe tornare disponibile per la successiva sfida contro il Frosinone.

De Sciglio ritorna in campo: ci sarà col Frosinone

De Sciglio è stato alle prese con un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per un certo periodo, ma ora sembra vicino al pieno recupero. Il giocatore sta lavorando duramente per tornare in forma e contribuire alla causa della Juventus nella parte finale della stagione. Anche se è difficile ipotizzare una sua convocazione già per la prossima partita contro l’Hellas Verona, l’obiettivo è che De Sciglio torni a disposizione per la gara successiva contro il Frosinone. La sua esperienza e le sue qualità potrebbero essere un valore aggiunto per la squadra in questa fase cruciale della stagione.

La notizia del prossimo rientro di De Sciglio è stata accolta con interesse dai tifosi della Juventus, che sono ansiosi di vedere il giocatore nuovamente in campo e pronto a dare il suo contributo alla squadra. La sua presenza potrebbe essere particolarmente importante considerando l’impegno della Juventus su più fronti, con obiettivi sia in campionato che in altre competizioni. Ora, il focus è sul recupero completo di De Sciglio e sulla sua pronta reintegrazione nella squadra. Se il suo percorso di recupero procederà senza intoppi, potremmo vedere il difensore bianconero in azione molto presto, pronto a dimostrare il suo valore sul campo.