Juventus, Allegri allo scoperto sul suo futuro: “L’ho sempre detto”

Juventus, Allegri esce allo scoperto sul proprio futuro, direttamente dalla conferenza stampa alla vigilia della partita di Verona.

Nella conferenza stampa alla vigilia del match di campionato di domani, contro il Verona, ha parlato direttamente Max Allegri facendo un punto importante sul proprio futuro. Come sappiamo, infatti, si sta parlando molto della guida tecnica della prossima stagione juventina, sarà di nuovo Max Allegri o ci sarà un nuovo allenatore? Con il nome sempre in pole di Thiago Motta, Allegri, ha così risposto alle domande in questione.

In un certo senso il mister ha risposto chiaramente a quello che sarà il suo futuro alla Juventus. Con una lapidaria “sentenza“.

Allegri è chiaro: “Mio futuro? Ho ancora un anno di contratto”

Alle domande dei giornalisti, Allegri, dà sempre la riposta e anche in questo caso, sulla suggestione di un cambio tecnico, sembra, per il momento, non esserci nessun dubbio a riguardo.

Proprio all’interrogativo su quale sarà il futuro di mister Allegiri, il tecnico toscano ha risposto così: “Mio futuro? Sempre detto e lo ripeto, ho ancora un anno di contratto. Stiamo lavorando bene e l’importante è arrivare in fondo con il miglior risultato“. Insomma, per il momento, non ci sono dubbi su quale sarà il destino della Juventus nella prossima stagione. Se tutto dovesse confermarsi (come sembra) sarà ancora Allegri il tecnico per la Juventus che verrà, si spera, con il raggiungimento degli obiettivi prefissati, cioè la qualificazione in Champions League, laddove la squadra sarà migliorata anche dal punto di vista tecnico con, sicuramente, qualche innesto importante.