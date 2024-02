Juventus, la big prepara l’offerta per Chiesa: nuovo club insospettabile

La big pronta a presentare l’offerta per Federico Chiesa: cambia lo scenario per il figlio d’arte

Il calciomercato estivo è ancora distante ma in casa Juventus è già tempo di pensare al futuro, sia in chiave entrate che in ottica uscite.

Una delle priorità riguarda il rinnovo di Adrien Rabiot, in scadenza a fine stagione. Il francese è ancora distante dal rinnovo e questa volta, a differenza della scorsa stagione, l’ex Psg potrebbe concretamente lasciare Torino a parametro zero. Un’altro nodo da sciogliere riguarda il futuro di Federico Chiesa, anche lui ancora in attesa di capire se arriverà il rinnovo o se il suo destino sarà altrove, lontano dai colori bianconeri.

Secondo quanto riportato da tuttojuve, il Manchester United sarebbe pronto a presentare un’offerta ufficiale per Federico Chiesa. L’attaccante italiano continua ad essere molto ambito sul mercato nonostante i problemi fisici e la discontinuità che ormai offre da un paio di stagioni. L’ex Fiorentina ha avuto un ottimo inizio di stagione con 4 gol nelle prime 5 giornate, ma nella seconda parte si è fermato realizzandone appena 2 in 19 giornate. Il suo valore tecnico, però, rimane indiscutibile e diverse squadre lo stanno seguendo con attenzione. Non solo i Red Devils ma anche il Newcastle United è sulle sue tracce.

Juventus, il Manchester United pronto a presentare l’offerta per Chiesa

La Juventus sta concretamente valutando la possibilità di sacrificarlo in estate, puntando così su nuovi obiettivi di mercato.

Il Manchester United resta in prima fila per il figlio d’arte e presto presenterà la sua offerta. La Juventus chiede 50 milioni di euro, cifra che il club inglese potrebbe sborsare. Chiesa ha un contratto fino a giugno 2025 e il rinnovo non è ancora arrivato. Se pur la Juve consideri il classe ’97 uno dei perni del proprio scacchiere, sarebbe disposta a sacrificarlo in caso di offerta allettante. In quel caso Giuntoli e Manna punterebbero un profilo più giovane, arricchendo il parco attaccanti dopo l’approdo in prima squadra di Kenan Yildiz.