Juventus, prodezza in allenamento: i tifosi lo vogliono titolare

I tifosi bianconeri reclamano la titolarità per il centrocampista dopo la prodezza in allenamento

La Juventus deve pensare a ripartire dopo le due sconfitte nelle ultime tre partite e il prossimo step è la vittoria contro il Verona nella prossima giornata.

Un punto in 3 giornate e distanza sempre più considerevole dall’Inter che al momento ha un vantaggio di 7 punti con una partita da recuperare. L’ultimo ko con l’Udinese ha sicuramente messo in evidenza i tanti limiti dei bianconeri che, se contro l’Inter erano semplicemente risultati meno forti della capolista, nell’ultimo turno sono apparsi disuniti e scollati. Allegri non ha avuto risposte positive da Alex Sandro e Milik e nelle ultime partite sta diminuendo anche la capacità di trovare la via della rete. Un solo gol nelle ultime 3 partite, realizzato da Vlahovic contro l’Empoli. Troppo poco per una squadra che vuole provare a competere per lo scudetto. Anche la difensa è meno ermetica dei primi tempi.

Juventus, i tifosi chiamano Alcaraz dopo la prodezza in allenamento

Allegri ancora una volta non ha dato fiducia dall’inizio a Carlos Alcaraz, preferendogli McKennie.

Se nella gara con l’Inter a San Siro l’allenatore livornese lo aveva inserito a gara in corso, contro l’Udinese non lo ha neppure fatto entrare, preferendogli anche Nicolussi Caviglia. Se pur sia passato poco tempo dal suo arrivo i tifosi già lo acclamano e a giudicare dai segnali in allenamento hanno anche ragione. L’ultima prodezza dell’argentino in allenamento ha scatenato i tifosi bianconeri sul web che hanno chiamato a gran voce Alcaraz in campo da titolare. “Se magari Charly giocasse anche nelle partite ufficiali…”. Una frecciata netta ad Allegri da parte dei tifosi che vogliono vedere Carlos Alcaraz in campo.