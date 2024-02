Allegri dopo Verona-Juve getta la spugna: “Bisogna chiarire gli obiettivi”

Allegri dove Verona-Juve getta la maschera: “Bisogna chiarire gli obiettivi” ha detto il livornese. Ecco tutto il suo commento

Ha parlato come al solito ai microfoni di Dazn Massimiliano Allegri alla fine del match pareggiato contro il Verona. E ha analizzato la sfida, con la solida lucidità. E andiamo a vedere insieme quello che ha detto. Intanto, qui, trovate quelli che sono stati i nostri voti per il match, e in questo articolo invece tutti i commenti sui social dei tifosi, che hanno chiesto le dimissioni del tecnico.

“Una partita come questa si poteva anche perdere. Credo che bisogna riordinare le idee e chiarire bene l’obiettivo. Prendiamo dei gol con troppa facilità. Questo pareggio serve per prendere un punto in trasferta e preparare al meglio il match contro il Frosinone”. “Davanti possiamo migliorare, ma ci si può lavorare, ma non si può sbagliare l’atteggiamento. Ci metti tanto per costruire e poco per distruggere. Bisogna darsi una riordinata per riprenderci al meglio”. “Nel primo tempo abbiamo sbagliato troppo tecnicamente, e sono arrabbiato” ha detto ancora Allegri. “Con la partita di oggi dobbiamo smaltire in maniera definitiva la delusione post Empoli”. “Oggi l’avevamo preparata così, anche con il cambio modulo – ha sottolineato – ma non è questione di sistema. Si deve correre. In questo momento siamo lunghi, con calma bisogna ripartire e bisogna tornare a vincere anche domenica in casa contro il Frosinone. Fin quando le cose sono andate lisce era tutto bello, anche perché girava bene. La gara contro l’Empoli la stiamo pagando”. “Abbiamo comunque fatto una buona partita, ma adesso non basta per vincere”