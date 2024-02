Dal Milan alla Juventus: l’operazione in prestito ingolosisce le big

Calciomercato Juventus, adesso ci sono – di nuovo – i bianconeri nel suo futuro. Tutti i dettagli della possibile situazione.

Il futuro di Nicolò Zaniolo sembra essere oggetto di interesse da parte di diversi club italiani, pronti a cogliere l’opportunità di riportare il talentuoso centrocampista in Serie A.

Attualmente in prestito all’Aston Villa dal Galatasaray, Zaniolo sembra destinato a lasciare il club inglese alla fine della stagione, e l’Italia potrebbe essere la sua prossima destinazione. Il giovane centrocampista italiano è attualmente in prestito all’Aston Villa, ma il suo cartellino è di proprietà del Galatasaray, che lo ha acquistato nel febbraio 2023 dopo la sua esperienza turbolenta alla Roma. Tuttavia, sembra che il club turco non sia riuscito a sfruttare appieno il potenziale di Zaniolo, che ha avuto poco spazio di gioco con la squadra.

Zaniolo pronto al rientro in Serie A

Con il suo desiderio di fare ritorno in Italia, almeno tre club della Serie A sono interessati a Zaniolo: la Fiorentina, la Juventus e il Milan. Queste squadre seguono da vicino l’evoluzione della situazione del giocatore, pronte a cogliere l’opportunità di riportarlo nel campionato italiano. Tuttavia, la situazione contrattuale di Zaniolo potrebbe complicare il suo ritorno in Serie A. Il Galatasaray ha pagato 15 milioni di euro per il suo cartellino, più una serie di bonus legati al suo rendimento in Nazionale e al cammino degli Azzurri ai prossimi Europei. Tuttavia, le possibilità che l’Aston Villa riscatti il giocatore sembrano essere poche, considerando il suo limitato impiego in squadra.

Il futuro di Zaniolo resta quindi incerto, ma è chiaro che il suo ritorno in Serie A potrebbe essere una mossa vantaggiosa per tutte le parti coinvolte. Con il suo talento e il suo potenziale ancora da esprimere, Zaniolo potrebbe diventare un elemento chiave per qualsiasi squadra italiana che decida di puntare su di lui. Resta da vedere quale squadra si aggiudicherà il suo cartellino e quale sarà il suo destino nella prossima stagione.