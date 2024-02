Estrazione Superenalotto 20 febbraio 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 20 febbraio 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 28.

Ventisette estrazioni e parecchi milioni dispensati dopo, nessuno, in questo 2024, è ancora riuscito a “leggere nel pensiero” alla dea bendata e ad indovinare la combinazione vincente. Il jackpot, con un tale “accumulo” di denaro non riscosso alle spalle, è ora incredibilmente alto.

In questo martedì di fine – quasi – febbraio si gioca, infatti, per una cifra niente male: sul piatto ci sono 63,3 milioni di euro e potrebbe essere proprio questa, o magari no, la volta buona. Durante la scorsa estrazione, è stato registrato un boom di 5: ne sono stati totalizzati addirittura 14 e ogni singolo vincitore ha portato a casa 15mila 008,22 euro. Somma ben distante, in ogni caso, da quella alla quale tutti ambiscono. Riuscirà qualcuno a spezzare la catena di buchi nell’acqua che si protrae dallo scorso mese di novembre?

Estrazione Superenalotto 20 febbraio 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 28

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite , Quote

Punti 5+: Numero vincite , Quote

Punti 5: Numero vincite , Quote

Punti 4: Numero vincite , Quote

Punti 3: Numero vincite , Quote

Punti 2: Numero vincite , Quote

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite , Quote

Punti 5+SB: Numero vincite , Quote

Punti 5SS: Numero vincite , Quote

Punti 4SS: Numero vincite , Quote

Punti 3SS: Numero vincite , Quote

Punti 2SS: Numero vincite , Quote

Punti 1SS: Numero vincite , Quote

Punti 0SS: Numero vincite , Quote

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO:

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.