Estrazione Superenalotto 17 febbraio 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 17 febbraio 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 27.

Ci siamo quasi. Manca qualche minuto appena alla quarta estrazione settimanale del gioco più amato dagli italiani, vale a dire il mitico ed inimitabile Superenalotto. L’appuntamento, come sempre del resto, è alle 20 in punto. Grazie al web, potrete seguirlo in diretta, ma se non avete fretta qui sotto troverete presto tutte le informazioni di cui avete bisogno.

24 ore appena sono trascorse dall’appuntamento con la dea bendata del venerdì sera, ma è già tempo di tornare ai posti di combattimento e di scoprire quali sorprese ci abbia riservato la dea bendata. A patto che abbia deciso di farlo, s’intende, dal momento che negli ultimi tempi è stata un po’ sulle sue e poco aperta, per così dire, ai “regali”. Allacciate le cinture, allora: ci siamo quasi. Prima toccherà al Lotto e poi, subito dopo, in rapida successione, sarà resa nota la combinazione vincente del Superenalotto estratta nell’ambito del concorso n. 27 dell’anno.

Estrazione Superenalotto 17 febbraio 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 27

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO:

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.