Nuovo cambio maglia per Huijsen: manca solo l’ufficialità, non c’entra la Juve

Nuovo cambio maglia per il giovane talento di proprietà bianconera. Ecco, di conseguenza, cosa succederà nel suo futuro: i dettagli.

Dean Huijsen, giovane difensore in forza all’Under 21 olandese, potrebbe presto vivere un cambio di maglia significativo, ma non a livello di club.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Marca’, il giocatore è in procinto di completare le pratiche burocratiche necessarie per ottenere la naturalizzazione spagnola e poter così rappresentare la Spagna a livello internazionale.

Huijsen vuole giocare con la nazionale spagnola

L’opportunità di giocare per la Roja sembra sempre più vicina per Huijsen, con la prima convocazione prevista per marzo, quando l’Under 21 spagnola affronterà la Slovacchia e il Belgio. Questo cambio di nazionalità è reso possibile dal fatto che il difensore, all’età di soli 5 anni, si è trasferito con la famiglia in Spagna, crescendo quindi nell’Andalusia. Questa decisione potrebbe rappresentare una svolta significativa nella carriera di Huijsen, offrendogli l’opportunità di competere al più alto livello internazionale con una delle nazionali più prestigiose al mondo. Il giocatore sembra aver abbracciato completamente la cultura spagnola sin dalla giovane età, tanto da considerare la Spagna come la sua seconda casa.

Il talento e le abilità di Huijsen potrebbero arricchire ulteriormente il pool di giocatori della nazionale spagnola, fornendo al ct una valida opzione in difesa. La prossima convocazione dell’Under 21 spagnola sarà un’opportunità importante per il giocatore di dimostrare il suo valore e di lasciare un’impressione positiva sullo staff tecnico. Resta da vedere come si evolveranno le pratiche burocratiche e se Huijsen sarà in grado di ottenere la naturalizzazione spagnola in tempo per la prossima finestra internazionale. Tuttavia, l’opportunità di rappresentare la Spagna sembra essere a portata di mano per il promettente difensore, aprendo così un nuovo capitolo emozionante nella sua carriera calcistica.