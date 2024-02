Giuntoli alla Continassa: ecco cosa sta succedendo

Calciomercato Juventus, il direttore sportivo bianconero sarebbe presente alla Continassa, dove la squadra si allena: i dettagli.

Nella sessione di allenamento della Juventus di oggi, si sono notati alcuni volti nuovi e alcune assenze significative. Secondo quanto riportato da ‘JuventusNews24’, alla sessione di lavoro erano presenti anche il direttore sportivo Giuntoli, il direttore generale Manna e il responsabile dell’area tecnica Scanavino.

Tuttavia, tra i giocatori c’erano quattro assenti: Moise Kean, Danilo, Mattia Perin e Mattia De Sciglio.

Giuntoli presente agli allenamenti

Sempre secondo le indiscrezioni, inoltre, sono stati aggregati alla sessione di allenamento tre giovani talenti provenienti dai settori giovanili del club: Scaglia e Bonetti dalla NextGen e Zelezny dall’U19. L’aggregazione di giovani giocatori rappresenta una pratica comune per consentire loro di guadagnare esperienza e familiarità con l’ambiente della prima squadra.

La presenza di Giuntoli, Manna e Scanavino alla sessione di allenamento suggerisce un coinvolgimento attivo della dirigenza nella pianificazione e nella supervisione delle attività quotidiane della squadra. Nonostante le assenze importanti in questa sessione mattutina, la Juventus continua il suo percorso di preparazione per gli impegni futuri, facendo affidamento anche sui giovani talenti provenienti dal proprio vivaio per garantire una solida base per il futuro della squadra. Già nel weekend ci sarà una trasferta importante, laddove i bianconeri dovranno uscire con il massimo risultato soprattutto guardando la classifica e consolidando questa voluta e ricercata qualificazione in Champions League per la prossima stagione. Non ci resta che aspettare un verdetto definitivo sul campo di gioco.