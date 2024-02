Juventus, doppio problema fisico: KO in allenamento

Doppio ko in allenamento. Tutti i dettagli sulle condizioni dei due giocatori bianconeri fuori dal campo di gioco.

Nell’allenamento odierno della Juventus si è verificata un’assenza importante: quella del difensore brasiliano Alex Sandro che ha Alex ha fatto scarico dopo due giorni di carico, costretto, quindi, ad abbandonare la sessione di lavoro.

Il giocatore, protagonista abituale nella rosa della Juventus, è stato costretto a interrompere la sua partecipazione all’allenamento. Ma non è il solo del club.

Alex Sandro out dall’allenamento, anche De Sciglio

Alex Sandro non è l’unico out dagli allenamenti. Anche il difensore De Sciglio ha subito sovraccarico soleo destro. L’assenza dei due bianconeri, Alex Sandro e De Sciglio, potrebbe rappresentare una preoccupazione per la Juventus, che potrebbe dover fare a meno del loro contributo in una fase cruciale della stagione. La squadra potrebbe essere costretta a valutare le soluzioni alternative a disposizione.

La Vecchia Signora e i suoi tifosi rimarranno in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla condizione di Alex Sandro e De Sciglio, costretti ad abbandonare l’allenamento. In attesa di ulteriori informazioni, resta da sperare che i due difensori possano recuperare rapidamente e tornare a disposizione della squadra al più presto possibile.