Ha stregato il Real Madrid, reazione immediata Juventus: almeno 40 milioni di euro

Il Real Madrid stregato dal gioiello della Juventus: 40 milioni di euro per strapparlo a Giuntoli

Le critiche nei confronti di Massimiliano Allegri sono sempre più presenti e i segnali lasciano presagire un futuro lontano dalla Juventus.

Buttare la croce addosso all’allenatore livornese, però, sarebbe ingeneroso. Allegri è riuscito a fare un lavoro importante soprattutto sui giovani che ad oggi sono dei punti fermi per il club. Da Gatti a Miretti, da Iling-Junior a Yildiz, senza dimenticare i giocatori in prestito lanciati l’anno scorso proprio dall’allenatore toscano: su tutti Matias Soulé ed Enzo Barrenechea. Un altro giovane che sta avendo una grande crescita in questa stagione è Andrea Cambiaso e anche in lui c’è la mano di Massimiliano Allegri che ha creduto in lui in estate, quando il giovane terzino azzurro è tornato dal prestito al Bologna. Alla prima esperienza in un top club Cambiaso non ha avuto paura a prendersi le responsabilità, diventando di fatto un titolare.

Juventus, il Real Madrid vuole Cambiaso: 40 milioni sul piatto

Prezioso per la sua estrema duttilità, Cambiaso sta giocando sia da quinto d sinistra a tutta fascia che, all’occorrenza, da interno di centrocampo.

Ultimamente Allegri lo sta provando anche da ala nel tridente d’attacco, cercando di sperimentare nuove soluzioni. Grazie all’exploit con la Juventus è arrivata la chiamata anche di Luciano Spalletti in Nazionale e adesso per l’ex Genoa l’obiettivo è quello di conquistarsi un posto per Euro2024. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club. Nei giorni scorsi abbiamo raccontato del possibile interesse del Milan, nell’eventualità che parta Theo Hernandez. In realtà il club in pole è il Real Madrid che è rimasto stregato dalle prestazioni dell’italiano.

Come riportato da calciomercato.com, la Juventus non ascolterà neppure le offerte inferiori a 40 milioni di euro. I blancos, però, potrebbero tentare un assalto concreto in estate e si sa, dire di no al club più vincente del mondo è sempre complicato. A incidere potrebbe essere anche l’intervento di Carlo Ancelotti che da italiano potrebbe aggiungere quella parola giusta per stanare Cambiaso.