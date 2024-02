Miretti, per amore questo e altro: vuole andar via

Miretti, la promessa d’amore fa il giro dei social: è lì che andrà, adesso che è nero su bianco è ufficiale.

È India Simoni la ragazza che, da ormai oltre un anno a questa parte, fa battere il cuore del nostro Fabio Miretti. E, come nella più bella delle storie d’amore, è bastato che i loro sguardi s’incrociassero perché i due giovani capissero di essere fatti l’uno per l’altra.

Avevano ragione. Oggi sono più uniti che mai e non passa giorno, o quasi, senza che i due piccioncini si dedichino un dolce pensiero sui social network. Dolcissima di certo lo è lei, la bella India, che trova sempre un modo originale e plateale per far sapere al suo Fabio quanto lo ami e quanto tenga a rapporto che, non senza difficoltà, hanno costruito giorno dopo giorno.

Vivono insieme già da qualche tempo e pare che si incastrino e compensino alla perfezione. Il centrocampista della Juventus e della nazionale Under-21 italiana ha confessato di essere una frana ai fornelli, per esempio, ma questo non rappresenterebbe assolutamente un problema: India, oltre ad avere un sorriso di quelli che fai fatica a dimenticare, è anche una bravissima cuoca. A Fabio, insomma, non poteva davvero andare meglio di così.

Miretti, la promessa d’amore fa il giro dei social

Piace, poi, il modo in cui la Simoni lo faccia sentire speciale ogni giorno, senza mai dare per scontati i sentimenti che li legano l’uno all’altra.

Nelle scorse ore, ad esempio, ha scelto di usare la musica come strumento per veicolare la sua promessa d’amore. Si è servita di una canzone molto romantica, cioè, per coccolare il suo Fabio e per ricordargli quanto grande sia l’amore che prova nei suoi confronti. Il brano in questione è Klimt di Gio Evan e contiene, appunto, quella che si ritiene essere una delle promesse d’amore più belle e importanti al mondo.

“Ti ci devo portare”, recita una strofa della canzone in questione, riprendendo una frase che, come decretato tempo fa dal popolo dei social, che se ne serve spesso per i propri meme, sarebbe una vera e propria dichiarazione d’amore. Perché non c’è niente di più bello, a detta dei più, che promettere a qualcuno di portarlo in un posto. India vuole andare via con Miretti, dunque, in quel “posto bello” che canta Gio Evan. Quanti cuori per la coppia bianconera più romantica del 2024?