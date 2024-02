Allegri ancora alla Juventus, il tecnico risponde a tono: “C’è sempre amore, soprattutto qui. Non firmerei in bianco”

Mister Allegri ha parlato così in conferenza stampa. Ecco le sue parole alla vigilia del match che vedrà impegnata domani la Juventus.

Nella conferenza stampa, Allegri ha riposto alle varie domande dei giornalisti in vista della partita di domani pomeriggio contro il Frosinone.

Una buona settimana di lavoro dopo risultati negativi.

Difesa a quattro? Cambi? Non prevedo cambi.

Alcaraz titolare? Sono contento di quello che fa. Può darsi che giochi, ma valuto all’ultimo: domani mattina massimo.

Voglia di allenare la Juventus? Entusiasmo c’è sempre, per me allenare è passione, amore, soprattutto nella Juventus. Lo è sempre stato in tutte le squadre del mio percorso. Alla Juve sono dieci anni che faccio parte di questa società: sono più responsabile. Abbiamo iniziato un progetto quando sono tornato, con la società, poi con il presidente. Quest’anno vogliamo vincere la Coppa Italia, non sarà facile. Abbiamo anche l’obiettivo della crescita dei ragazzi. Quello che conta è la partita di domani.

In questo momento l’importante è concentrarsi sul da farsi; raggiungere la Champions per avere un futuro bilanciato tra economia societaria e ambizioni. È ancora lunga, ci sono ancora 39 punti a disposizione.

Cambio in attacco? Non ho pensato a cambiare. Domani andrà in campo la formazione migliore. Le partite si giocano in 16, quindi anche la panchina sarà importante domani.

Futuro con la Juventus, firmo in bianco? In questo momento non firmerei niente. Ho un contratto fino al 2025. Il futuro è domani, dobbiamo riportare la Juve a rigiocare la Champions. In questo momento dobbiamo stare attenti a non farci distrare da quello che sarà l’anno prossimo, dobbiamo guardare gli obiettivi del presente.