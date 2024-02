Salta il ritorno: addio Juventus, vola in Arabia

Calciomercato Juventus, ormai l’addio è prossimo, c’è la destinazione Arabia Saudita nel suo futuro: i dettagli dell’operazione.

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, Alex Sandro avrebbe rifiutato l’opportunità di tornare in Brasile con l’Internacional.

Il difensore, il cui contratto con la Juventus scade a fine giugno, ha manifestato il desiderio di rimanere in Europa per la prossima stagione, preferibilmente in Italia. Tuttavia, l’unica opzione al di fuori del Vecchio Continente sembra essere l’Arabia Saudita.

Alex Sandro vuole rimanere in Serie A ma c’è solo l’Arabia

Il futuro di Alex Sandro sembra essere al centro dell’attenzione, con il giocatore che sta valutando attentamente le sue opzioni per la prossima stagione. Nonostante l’offerta allettante dell’Internacional, il difensore ha espresso la sua preferenza per rimanere in Europa, dove ha trascorso gran parte della sua carriera calcistica. L’idea di giocare in Italia potrebbe rappresentare un’opzione attraente per Alex Sandro, che potrebbe continuare a competere in una delle principali leghe europee. Tuttavia, l’opzione dell’Arabia Saudita potrebbe essere considerata se non emergono offerte soddisfacenti dal calcio europeo.

Resta da vedere quale sarà il destino di Alex Sandro e se riuscirà a trovare una nuova squadra in grado di soddisfare le sue ambizioni sportive e professionali. Con il suo contratto in scadenza, il difensore brasiliano ha di fronte una decisione importante che influenzerà il corso della sua carriera nei prossimi anni.