Juventus, agente Chiesa a Torino: la comunicazione è arrivata

L’agente del giocatore è già in città, comunicazione che adesso è arrivata. Tutti i dettagli sulla situazione.

Dopo la vittoria tirata per i capelli contro il Frosinone, la Juventus si ritrova a dover affrontare nuovamente la questione del rinnovo contrattuale di Federico Chiesa, il cui rendimento altalenante e i problemi fisici lo hanno reso oggetto di dibattito nelle ultime settimane.

Tuttavia, sembra che un accordo per il rinnovo del contratto non sia ancora un fatto certo, e nel frattempo la Juventus sta valutando possibili sostituti nel caso in cui l’esterno italiano dovesse lasciare il club.

Chiesa, rinnovo lontano: la Juve cerca i possibili sostituti

Chiesa, autore di un’altra prestazione deludente contro il Frosinone e sostituito già al 62º minuto, sembra essere in un momento di forma e di incertezza sul proprio futuro. Il suo agente, Fali Ramadani, era presente allo Juventus Stadium per assistere alla partita, suggerendo che potrebbe esserci un nuovo confronto con la dirigenza bianconera per discutere il rinnovo del contratto attualmente in scadenza il 30 giugno 2025. Tuttavia, nonostante la speranza di trovare un accordo con Chiesa, la Juventus sembra considerare la possibilità di dover affrontare una sua eventuale partenza. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, la società bianconera sta già valutando possibili sostituti, con particolare attenzione su Gudmundsson e Felipe Anderson.

Gudmundsson è un’opzione interessante per la Juventus. Il suo rendimento costante e la sua versatilità tattica lo rendono un potenziale candidato per sostituire Chiesa sul fronte offensivo. D’altra parte, Felipe Anderson, noto per le sue prestazioni di alto livello con la Lazio potrebbe essere una scelta più sicura per la Juventus. Il brasiliano potrebbe portare esperienza e talento al reparto offensivo della squadra bianconera. In definitiva, mentre la Juventus continua a sperare in un accordo per il rinnovo di Chiesa, la possibilità di dover affrontare la sua partenza sta spingendo il club a esplorare le opzioni di mercato. Con Gudmundsson e Felipe Anderson sul radar, la Juventus sta valutando attentamente il futuro del proprio reparto offensivo.