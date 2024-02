Doppio colpo low cost: la Juventus rivoluziona la difesa

Calciomercato Juventus, un doppio colpo low cost che è pronto a rivoluzionare tutto il reparto difensivo: i dettagli.

La Juventus continua a esplorare il mercato dei giocatori in scadenza di contratto, con particolare attenzione rivolta a due difensori, Lloyd Kelly del Bournemouth e Mario Hermoso dell’Atletico Madrid.

Entrambi i giocatori sono stati oggetto di richieste di informazioni da parte del club bianconero in passato, e attualmente si trovano in situazioni contrattuali che potrebbero rendere possibile un trasferimento a parametro zero.

Doppio colpo low cost in difesa: piacciono Kelly e Hermanoso

Per quanto riguarda Lloyd Kelly, il Bournemouth sta facendo tentativi per rinnovare il suo contratto, ma le trattative sembrano essere bloccate al momento. Ciò potrebbe rappresentare un’opportunità per la Juventus, che resta vigile sulle evoluzioni della situazione contrattuale del difensore inglese. Per Mario Hermoso, le prospettive di un prolungamento del contratto con l’Atletico Madrid sembrano essere scarse. Questo apre la porta a un possibile trasferimento a parametro zero per il difensore spagnolo, il che potrebbe interessare notevolmente la Juventus, alla ricerca di rinforzi per la propria linea difensiva.

Entrambi i giocatori sono considerati prospetti interessanti nel panorama calcistico europeo, con caratteristiche che potrebbero integrarsi bene con lo stile di gioco della Juventus. Kelly, giovane e versatile, potrebbe portare freschezza e dinamicità alla difesa, mentre Hermoso, più esperto e dotato di buone capacità tecniche, potrebbe garantire solidità e affidabilità. La Juventus, dunque, resta vigile sul mercato dei parametri zero, cercando di sfruttare al meglio le opportunità disponibili per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Resta da vedere se il club riuscirà a concludere positivamente le trattative per assicurarsi i servizi di Kelly, Hermoso o entrambi, ma è evidente che la Vecchia Signora sta lavorando diligentemente per migliorare il proprio organico in difesa.