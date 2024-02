Vlahovic firma a primavera: colpo di scena Juventus

Calciomercato Juventus, ecco le notizie importanti sul rinnovo di Dusan Vlahovic. Colpo di scena bianconero. Ecco la situazione

Sta disputando una stagione enorme Dusan Vlahovic: non solo è tornato a segnare come ha sempre dimostrato di saper fare nel corso della sua carriera, ma dà l’impressione di essere cresciuto anche sotto l’aspetto caratteriale. Insomma, sta diventando davvero un giocatore completo, da blindare.

Ed ecco che arrivano delle notizie importanti per quanto riguarda il suo rinnovo. Un accordo con la Juventus da ritoccare anche in tempi non troppo lontani. Diciamo che sono maturi, soprattutto stando alle informazioni che durante la trasmissione Twitch, Juventibus, ha dato Romeo Agresti, che segue da vicino le vicende della Juventus per goal.com.

Calciomercato Juventus, la situazione Vlahovic

“Per il rinnovo di Vlahovic si entra nel vivo a primavera. Le parti stanno parlando, hanno degli appuntamenti da intensificare in primavera e quando si incontreranno lì si entrerà nel vivo” ha detto il giornalista. Ecco, Cristiano Giuntoli ha capito che di un giocatore così, giovane, con margini ancora di miglioramento, e che vede la porta come pochi, la Juventus proprio non ne può fare a meno. E ha deciso di accelerare.

Poi si dovrà pensare, nell’immediato futuro, anche a Federico Chiesa, che oggi è uscito dall’allenamento per una botta alla caviglia, e che spera di essere chiamato per iniziare a trattare quell’accordo che scade il 30 giugno del 2025. Anche se su di lui, così come vi abbiamo spiegato anche nella giornata di ieri, ci sono ancora dei dubbi soprattutto per quel suo rapporto che, almeno all’apparenza, non è dei migliori con Massimiliano Allegri. Vedremo quello che succederà nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi. Ma intanto la Juve per Vlahovic ha deciso di muoversi.