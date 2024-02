Club di Serie A nel caos: salta un’altra panchina

Club di Serie A nel caos, ecco cosa sta succedendo: tutti i dettagli della situazione.

Il Sassuolo si trova attualmente in una situazione di turbolenza dopo una serie di rifiuti da parte di allenatori di spicco. Dopo il recente esonero di Dionisi, il club si è trovato alla ricerca di un nuovo allenatore, ma i tentativi sono stati finora vani.

Il primo ad aver declinato l’offerta è stato Gennaro Gattuso, il quale sembra non essere convinto del valore della squadra e delle prospettive future offerte dal Sassuolo. Successivamente, anche Fabio Grosso ha rifiutato la proposta di Carnevali, mettendo il club in una posizione difficile.

Rifiutano il Sassuolo: Gattuso e Grosso non convinti

Di fronte a queste difficoltà, il Sassuolo ha nominato Alberto Bigica come allenatore ad interim. Tuttavia, il debutto di Bigica non ha soddisfatto le aspettative, lasciando i tifosi delusi.

La situazione attuale mette in luce le sfide che il Sassuolo sta affrontando nel trovare un nuovo allenatore in grado di guidare la squadra verso posizioni di classifica migliori. Resta da vedere quale sarà il prossimo passo del club e se sarà in grado di risolvere la crisi in tempi brevi. Certamente una stagione anomala e in un certo senso imprevista per una squadra che giusto qualche stagione fa era sempre una delle più complicata da affrontare per le big del campionato. Attualmente il Sassuolo risulta terzultima nella classifica, in possibile retrocessione. Carnevali e il club vogliono risolvere questa problematica e cercare a questo punto della stagione posizioni più solide e, quindi, una salvezza dopo prestazioni certamente non di livello.