Juventus, Chiesa non si allena in gruppo: novità anche su Danilo

Chiesa non si allena in gruppo, ecco cosa sta succedendo. Novità importanti anche sul capitano Danilo: tutti i dettagli dei casi.

Nella giornata di preparazione alla trasferta di Napoli, alla Continassa si è conclusa la seduta d’allenamento mattutina della Juventus con notizie preoccupanti riguardanti due pilastri della squadra: Federico Chiesa e Danilo.

Federico Chiesa, esterno bianconero, non ha partecipato alla sessione di allenamento a causa di dolori persistente alla caviglia destra, derivanti da un colpo subito durante una partitella tra compagni. La sua assenza potrebbe compromettere la sua presenza nella sfida contro il Napoli.

Chiesa potrebbe non esserci contro il Napoli, anche Danilo in forse

Anche Danilo, capitano della squadra, ha lavorato separatamente dal gruppo a causa di un infortunio alla caviglia sinistra subito durante la trasferta di Verona. Il suo recupero è ancora in corso, e la sua partecipazione alla prossima partita è incerta.

Le notizie raccolte da ‘Sky Sport’ nel corso della mattinata di giovedì 29 febbraio non portano buone notizie per il tecnico Massimiliano Allegri, il quale potrebbe dover fare a meno di due importanti giocatori per la sfida contro il Napoli, una delle partite chiave della 27ª giornata di Serie A. La situazione riguardante Chiesa e Danilo rimane da monitorare attentamente nei prossimi giorni, mentre la Juventus si prepara ad affrontare una partita cruciale nel suo percorso in campionato. Certamente, in un momento della stagione così importante e assolutamente da non sottovalutare, la Juventus perde due dei titolari della squadra. Certamente Allegri dovrà rispondere sul campo nel migliore dei modi, con la squadra pronta a qualsiasi evenienza, anche all’assenza di due pilastri così importanti per il reparto difensivo e offensivo della squadra. Rimaniamo in attesa per scorpire quale sarà la formazione ufficiale e chi Allegri sceglierà degli undici titolari.