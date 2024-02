Juventus, Pogba e il doping: stangata choc, ecco la sentenza definitiva

Juventus, adesso, è stata decisa la sentenza. Andiamo a scoprire quanto dovrà stare fuori Pogba, centrocampista bianconero.

Da ‘Repubblica’ arriva la sentenza: Paul Pogba è stato squalificato per quattro anni per il caso di doping.

Dopo il recente caso che ha scosso il mondo del calcio e della squadra bianconera, adesso, arriva la conferma. Il centrocampista francese avrebbe una squalifica di quattro anni da scontare per il caso di doping che lo sta tenendo fermo da già parecchi mesi.

Pogba, sentenza decisa: squalifica di quattro anni

Dal quotidiano ‘Repubblica’ è arrivata la sentenza definitiva che adesso quantifica una lunghissima squalifica che a questo punto potrebbe compromottere anche la carriera del giocatore oltre alla sua presenza in bianconero.

Tornato alla Juventus con tanto di numero 10, Pogba ha decisamente deluso le aspettative dei tifosi, prima con gli sfortunati infortuni e adesso con questa squalifica che potrebbe compromettere per sempre la sua storia con la Juventus. Rimaniamo in attesa per ulteriori novità in merito ad una questione decisamente delicata.