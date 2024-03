Napoli-Juventus, UFFICIALE: doppio recupero per Allegri

Allegri ritrova due big in vista di Napoli-Juventus e tira un sospiro di sollievo: la lista dei convocati

Domenica sera andrà in scena il match di punta della 27a giornata di Serie A tra Napoli e Juventus, in programma alle 20:45 al Maradona.

Massimiliano Allegri dovrà far fronte a diverse assenze dal peso specifico non indifferente, soprattutto a centrocampo. Non ci saranno infatti Adrien Rabiot e Weston McKennie, entrambi indisponibili per problemi fisici accusati nell’ultima partita di campionato contro il Frosinone. Il francese ha rimediato una lussazione al piede destro, lo statunitense una lussazione alla spalla. Al loro posto dovrebbero partire dall’inizio Miretti e Carlos Alcaraz. Due assenze che si aggiungono a quelle già note di Perin e De Sciglio.

Juventus, i convocati in vista del Napoli: convocati Danilo e Chiesa

Le buone notizie per Allegri sono i rientri di Danilo e Federico Chiesa che sono tornati ad allenarsi in gruppo e partiranno per Napoli.

Difficile che inizino dal primo minuto ma sicuramente saranno a disposizione. Al posto di Danilo la maglia da titolare dovrebbe essere di Rugani, man of the match nell’ultima giornata contro il Frosinone con il gol allo scadere. In coppia con Vlahovic, invece, è favorito Kenan Yildiz su Chiesa che invece dovrebbe partire dalla panchina e dare il suo contributo a partita in corso.

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Daffara

DIFENSORI: Bremer, Gatti, Danilo, Alex Sandro, Rugani, Cambiaso, Djalò

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Kostic, Miretti, Weah, Alcaraz, Nocolussi Caviglia, Nonge

ATTACCANTI: Chiesa, Vlahovic, Milik, Yildiz Iling Junior