Rescissione Juventus-Allegri: bomba UFFICIALE ad alte frequenze

Rescissione Juventus-Allegri, dopo le parole del tecnico in conferenza stampa parla anche l’agente. La bomba è di quelle ufficiali

Praticamente in casa Juventus quella di oggi è stata una giornata di annunci. Perché in conferenza stampa Massimiliano Allegri ha parlato del suo futuro, e poi lo ha fatto anche l’agente del tecnico livornese, Branchini, che ha spiegato cosa potrebbe succedere la prossima stagione.

Ha parlato sulle frequenze di Radio Deejay chi gestisce gli interessi di Max. E ha detto questo: “Rimane alla Juve? Io penso di sì. A meno che qualcuno non decida di mandarlo via, questo è sempre possibile, vedremo quale saranno le idee della Juve. Ha un contratto e ha dimostrato il suo legame con il club” “Decideranno e valuteranno loro. Di solito si cambia un allenatore quando non si è soddisfatti. Voglio vedere come potrebbero non essere soddisfatti, ma con questa proprietà può succedere di tutto”

Rescissione Allegri-Juventus, la situazione

Insomma, una bordata vera e propria anche alla società, se andiamo a leggere bene quello che Branchini ha detto. E la situazione quindi è in continua evoluzione. E se fino a stamattina non c’era la certezza che Allegri rimanesse in bianconero nonostante un altro anno di contratto, figuriamoci adesso dopo questa uscita clamorosa che lascia davvero poco spazio alle interpretazioni. Allegri si gioca la panchina della Juve nei prossimi mesi. Vedremo quello che succederà.