Grave infortunio, lacrime e stagione finita: reazione a catena Juventus

L’infortunio è più grave del previsto. La stagione è finita, è uscito in lacrime dal campo. Tutti i dettagli della situazione.

Un brutto infortunio ha segnato la partita tra Hellas Verona e Sassuolo, con il numero 10 del Sassuolo, Domenico Berardi, che è stato costretto a lasciare il campo in lacrime a causa di una grave infortunio.

Durante il secondo tempo dell’incontro, Berardi ha subito la rottura del tendine d’Achille in seguito a un incidente sfortunato. Mentre cercava di controllare un rilancio errato del portiere Montipò, il calciatore ha messo male il piede destro, causando un’immediata reazione di dolore e disagio.

Berardi, grave infortunio: rottura del tendine d’Achille

L’infortunio è stato così grave da mettere fine alla stagione di Berardi, e con essa le sue speranze di partecipare all’Euro 2024 con la nazionale italiana guidata da Luciano Spalletti. Dopo essere stato titolare in questa partita cruciale per la salvezza, Berardi aveva appena completato un processo riabilitativo dopo un intervento chirurgico al ginocchio sinistro subito in precedenza.

Il grave infortunio subito da Domenico Berardi durante la partita contro l’Hellas Verona non solo ha messo fine alla sua stagione con il Sassuolo, ma potrebbe anche compromettere un eventuale interesse della Juventus nell’acquistare il talentuoso attaccante durante il mercato estivo, soprattutto se il Sassuolo dovesse retrocedere in questa stagione. Berardi, da tempo nel radar della Juventus per un possibile trasferimento, era considerato uno dei potenziali obiettivi della Vecchia Signora per rinforzare il reparto offensivo. Tuttavia, l’infortunio grave subito dal giocatore ha gettato un’ombra su questo scenario, con la Juventus che potrebbe essere portata a riconsiderare i propri piani di mercato. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione ma è evidente che l’infortunio di Berardi rappresenta un elemento importante da considerare nel panorama del calciomercato estivo.