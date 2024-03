Caos sulla panchina bianconera: esonero immediato, il club ha deciso

Esonero immediato, adesso la società bianconera di Serie A sembra aver preso la sua decisione: tutti i dettagli.

L’Udinese si trova di fronte a un bivio importante riguardo alla posizione del suo allenatore, Gabriele Cioffi.

Il pareggio contro la Salernitana ha ulteriormente aumentato i dubbi sui risultati del tecnico agli occhi della dirigenza, soprattutto per Pozzo. In questo momento, per Cioffi, la sua permanenza sulla panchina friulana è tutt’altro che sicura e non è escluso un possibile esonero, che sarebbe il secondo della stagione dopo la separazione con Sottil.

Possibile nuovo esonero in casa Udinese: Cioffi a rischio

Il cammino dell’Udinese in questa stagione di Serie A non è stato esente da difficoltà e incertezze, con alti e bassi che hanno reso complicata la stabilizzazione dei risultati. Il pareggio con la Salernitana è stato solo l’ultimo episodio di una serie di prestazioni deludenti che hanno messo sotto pressione il lavoro di Cioffi. Pozzo, sta ora valutando attentamente la situazione e ponderando sul da farsi. Non è da escludere un esonero imminente, considerando che la dirigenza potrebbe optare per un cambio di guida tecnica per risvegliare la squadra e puntare a obiettivi più ambiziosi. La separazione con Sottil più avanti nella stagione è stata un chiaro segnale della volontà della dirigenza di intervenire quando necessario per migliorare le sorti della squadra.

Il futuro di Gabriele Cioffi all’Udinese è quindi avvolto da incertezza, con la sua posizione sulla panchina friulana che potrebbe essere seriamente minacciata. La dirigenza, conscia dell’importanza di prendere decisioni tempestive per garantire il successo della squadra, sta valutando tutte le opzioni disponibili per riportare l’Udinese sui binari del successo e della stabilità.