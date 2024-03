Real Madrid-Juventus, fiato sospeso: proposta imminente, la decide così

Real Madrid-Juventus col fiato sospeso: un elemento dei Blancos nel mirino dei bianconeri potrebbe cambiare il suo futuro. La decidono in questo modo

La Juventus, così come moltissimi altri club europei, è alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. Soprattutto quelli che vanno in scadenza di contratto e che quindi si potrebbero prendere a parametro zero. Se di Kroos, ormai pronto al rinnovo, ci abbiamo parlato in precedenza, c’è un altro elemento del Real Madrid che è con un contratto a termine e che potrebbe salutare.

La situazione che riguarda da vicino Lucas Vazquez viene monitorata da un poco di tempo anche dalla Vecchia Signora. Sappiamo la duttilità del giocatore del Real Madrid, uno che può giocare in più zone del campo. Ed è per questo, forse, che la società madrilena sarebbe pronta a mettere sul piatto un rinnovo. Ma da qui alla firma ce ne passa. Ecco insomma quello che ha riportato, sulla questione, Matteo Moretto.

Real Madrid-Juventus, la situazione Vazquez

“Il Real Madrid intende offrire a Lucas Vázquez un nuovo contratto, ma non ha ancora fatto una proposta scritta ufficiale al giocatore. Quando l’offerta sarà sul tavolo, resta da vedere la volontà del giocatore. Lucas Vázquez è molto legato al club, ma vuole studiare attentamente quale strada intraprendere per gli anni che gli restano prima di concludere la carriera”.

Porte aperte, quindi. O, per meglio dire, non chiuse del tutto con Vazquez che in base a quello che il Madrid gli offrirà potrebbe decidere anche di cambiare aria. Mettiamo le cose in chiaro, è difficile. Ma arrivati a questo punto non impossibile e Giuntoli potrebbe essere pronto a sfruttare la questione portando a Torino un giocatore che potrebbe aiutare molto Allegri o chi per lui.