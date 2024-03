Calciomercato Juventus, occasione da Barcellona: arriva gratis

Aggiornamenti di calciomercato riguardo il futuro del calciatore di proprietà del Barcellona. In scadenza di contratto a giugno 2024, la Juventus ci sta pensando per davvero.

Il mercato non finisce mai. Le società sono a lavoro per la prossima stagione. Tra i club, principalmente attivi in Italia, c’è la Juventus che vuole prepararsi per affrontare al meglio la prossima campagna trasferimenti estiva. Giuntoli non vuol farsi trovare impreparato e dialoga con i migliori agenti per capire le possibilità che si sono per arrivare a top player. Uno di questi può essere il giocatore del Barcellona che è in uscita dai blaugrana.

La spending review in casa Juventus, obbliga Giuntoli a fare delle scelte riguardo i giocatori da prendere. Non è una situazione facile per il direttore sportivo che, prima di operare, dovrà calcolare bene l’impatto economico che l’eventuale ingaggio di un nuovo calciatore ha sul bilancio del club. Ecco perché si cercano delle occasioni a parametro zero. Detto e scritto di Felipe Anderson, che è un obiettivo concreto per la prossima estate, il nome nuovo potrebbe arrivare da Barcellona.

Juventus: prossimo colpo dal Barcellona?

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato sulla Juventus, Giuntoli sta pensando anche a Sergi Roberto per la prossima stagione. Il calciatore 32enne, di proprietà del Barcellona, ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e potrebbe firmare con i bianconeri a parametro zero.

Questi sono gli ultimi mesi da calciatore del Barcellona per Sergi Roberto. Dopo essersi formato come centrocampista, nel corso della carriera s’è specializzato come terzino destro un ruolo che tutt’ora ricopre al Barça. Duttile tatticamente, a 32 anni può ancora dire la sua nel calcio che conta. Con i catalani ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e difficilmente rinnoverà. Ecco perché, nell’ultimo periodo, diversi club si sono mossi con l’entourage dello spagnolo per prenderlo a parametro zero per la prossima stagione. Secondo le ultime notizie di mercato che arrivano dalla Spagna, tra le pretendenti ci sono anche diverse squadre della Serie A che sono fortemente interessate a Sergi Roberto. Se decidesse di restare in Europa, club di prima fascia come Juventus, Milan e Roma potrebbero farci un pensierino per ingaggiarlo a parametro zero.

Valutazioni in corso da parte di Sergi Roberto, visto che è nel mirino anche di società della Major League Soccer con la possibilità di vivere una prima esperienza lontano dall’Europa e dalla Spagna. Dovrà decidere, nei prossimi mesi, il suo futuro e scegliere se restare nel calcio che conta oppure andare in campionati di minore importanza.