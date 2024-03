Kean ha lavorato in gruppo: la decisione per Juventus-Atalanta

In vista di Juventus-Atalanta arriva una buona notizia per Max Allegri: si rivede Moise Kean

La Juventus deve subito voltare pagina e accantonare la sconfitta del Maradona contro il Napoli di qualche giorno fa.

Adesso il focus per la squadra di Allegri è il big match con l’Atalanta, in programma domenica alle ore 18 all’Allianz Stadium. Altro snodo cruciale nella lotta Champions, al momento non a rischio per i bianconeri che, però, hanno il Milan ad un solo punto e devono cercare di ampliare il distacco. Un’altro paso falso riporterebbe la Juventus nel buco nero del 2024, da dove sembrava essere venuta, almeno in parte, fuori con la vittoria contro il Frosinone di domenica scorsa. L’inizio del nuovo anno è stato decisamente negativo per la Juve, specialmente il mese di febbraio. La sliding door è sicuramente il pareggio con l’Empoli, viziato dall’espulsione di Milik, ma la mazzata definitiva che ha sgretolato le certezze della Juve è arrivata il 4 febbraio contro l’Inter.

Juventus, Kean torna in gruppo e si candida per la convocazione contro l’Atalanta

Esattamente un mese fa la Vecchia Signora era in piena lotta con i nerazzurri per lo scudetto. Oggi sembra già un ricordo lontanissimo, visto il +15 della squadra di Inzaghi.

Intanto in vista di Juventus-Atalanta arriva una buona notizia per Massimiliano Allegri. Nella giornata di oggi alla Continassa si è rivisto Moise Kean che si è allenato con la squadra. L’attaccante dovrebbe quindi rientrare nella lista dei convocati per il match di domenica contro la squadra di Gasperini.

Un rientro che fa molto comodo all’allenatore livornese, in un momento in cui anche i gol faticano ad arrivare. Vlahovic ha avuto una frenata contro il Napoli, Chiesa invece si è rivisto ma rispetto ai mesi precedenti i gol stanno faticando ad arrivare con facilità. Il recupero di Kean potrebbe dare una soluzione in più ad Allegri a partita in corso.