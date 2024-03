Lady Milik come Eva Kant: tempesta di like per la foto a tutto latex

Lady Milik, il look in perfetto stile Eva Kant ha decisamente fatto breccia nel cuore dei tifosi: è sexy da togliere il fiato.

Eva Kant è un personaggio, molto noto, nato dalla matita delle sorelle Giussani. Nel panorama del fumetto internazionale è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati. Lei è la compagna, nella vita e nel crimine, del mitico Diabolik. E, anche se non è vera, è bella, bellissima.

Anche quando mette in pratica i suoi piani diabolici insieme all’inseparabile partner, lo fa sempre con grande grazia ed eleganza. E i suoi outfit, oltre ad essere universalmente noti perché supersexy, hanno spesso ispirato donne in carne e ossa. Anche Agata Sieramska, per la verità, sembra aver voluto fare l’occhiolino ad Eva Kant, con l’ultimo outfit sfoggiato sui social media.

Lady Milik, bionda proprio come la compagna di Diabolik, per certi versi la ricorda pure, soprattutto vestita come nello scatto comparso sul suo profilo Instagram qualche ora fa. Uno scatto che, come avrete certamente già immaginato, ha scatenato una vera e propria tempesta di like. Il perché è presto detto: Agata è semplicemente impeccabile. Come sempre, forse anche di più.

Agata Sieramska, il total black di lady Milik fa impazzire il popolo dei social

La dolce metà di Milik ha optato per un outfit total black, un vero e proprio evergreen che assicura sempre un discreto successo. Soprattutto nel caso in cui si abbiano delle curve come quelle di Agata, piccolo inciso.

La Sieramska indossa un top preziosissimo dallo scollo molto particolare, stretto come una seconda pelle e ben abbinato al capo “principe” di questo outfit ad alta temperatura. Un pantalone di latex che avvolge le sue curve in maniera cristallina e che non lascia il benché minimo spazio, di conseguenza, all’immaginazione.

Il corpo tonico e allenatissimo della bella Agata è perfettamente valorizzato con questo look, che la Sieramska ha poi completato con degli stivaletti col tacco a spillo e la punta affilatissima. Sembra o non sembra anche a voi che sia tale e quale a Eva Kant?