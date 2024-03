Chiesa “sentenzia” Vlahovic: scelta fatta sul futuro, ne partirà solo uno

La Juventus pronta a sacrificare un big: partirà solo uno tra Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. La società ha già deciso

In tema mercato in casa Juventus si parla molto del futuro di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, di fatto i due giocatori bianconeri più ambiti dai top club europei.

In estate ci sono buone possibilità che uno dei due lasci Torino. Quasi utopico, invece, pensare che la Juventus possa lasciarli partire entrambi. Difficilmente Giuntoli aprirebbe alla cessione di due perni della squadra, ma la cessione di uno potrebbe portare quel guadagno necessario a poter attivare il mercato in entrata, cosa che nell’ultima sessione estiva non è avvenuta. Tra i due attaccanti, come riportato da football transfer, chi sembra più destinato a partire è Chiesa che ha un contratto in scadenza a giugno 2025, con il rinnovo ancora distante viste le divergenze economiche tra club ed entourage del giocatore. Il figlio d’arte chiede un ingaggio da 7 milioni annui ma i numerosi problemi fisici degli ultimi anni costringono la Juventus ad un’attenta riflessione e attualmente il club non sembra in alcun modo disposto ad accontentare la richiesta dell’ex Fiorentina.

Arsenal e Chelsea su Vlahovic: la Juventus sacrifica solo Chiesa

Situazione diversa invece quella di Dusan Vlahovic che ha un contratto fino al 2027 e una continuità di rendimento maggiore rispetto a Chiesa.

Sia Arsenal che Chelsea continuano ad essere sulle tracce di Chiesa ma soprattutto su quelle del serbo. Due club che già dai tempi della Fiorentina erano sulle sue tracce e che oggi sono in prima fila per acquistarlo. In estate la Juventus ha trattato con i Blues lo scambio Vlahovic-Lukaku, prima che il belga approdasse alla Roma. Oggi Vlahovic è maturato dopo una stagione complicata, segnata dai problemi di pubalgia. Ha già collezionato 15 gol in campionato ed è secondo in Serie A solo a Lautaro Martinez (23 gol). Per reti realizzate nel 2024 è, attualmente, il più prolifico nei top 5 campionati europei.

Ad oggi per la Juventus non c’è dubbio su chi sia più sacrificabile tra Vlahovic e Chiesa. La coppia che in estate aveva acceso le fantasie degli juventini e che sta avendo poca continuità insieme, presto potrebbe smantellarsi. La Juventus dovrà fare un sacrificio e sembra proprio che possa essere quello di Chiesa.