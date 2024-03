Furia Rossa alla Juventus: poker Giuntoli, scacco matto in mediana

Calciomercato Juventus, poker servito con tanto di scacco matto. Ecco la mossa di Giuntoli in mediana per la prossima stagione.

Il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz potrebbe tornare ad essere un obiettivo di mercato per la Juventus durante la prossima finestra estiva di trasferimenti.

Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, il giocatore classe 1996, già sotto la guida di Giuntoli durante il suo periodo al Napoli, sarebbe molto gradito ai bianconeri.

Obiettivo Fabian Ruiz: Giuntoli orchestra la trattativa

Ruiz, che ha mostrato capacità e talento durante la sua esperienza in Serie A con il Napoli, è stato oggetto di interesse da parte della Juventus in passato. Con il suo stile di gioco tecnico e la sua capacità di dominare il centrocampo, il centrocampista spagnolo sarebbe un’aggiunta preziosa per la squadra bianconera. Tuttavia, secondo le fonti riportate da “La Gazzetta dello Sport”, l‘interesse della Juventus per Fabian Ruiz potrebbe dipendere da eventuali sviluppi riguardanti la sua situazione al Paris Saint-Germain. Se le parti dovessero arrivare ad una “rottura” totale, causando una possibile disponibilità del giocatore sul mercato, la Juventus potrebbe tornare alla carica.

Una situazione del genere potrebbe abbassare il prezzo del cartellino di Ruiz e rendere più accessibile il suo trasferimento per la Juventus. Tuttavia, al momento, non sono state fornite informazioni dettagliate su una possibile rottura tra il giocatore e il club francese. Resta da vedere se la Juventus deciderà di perseguire concretamente l’interesse per Fabian Ruiz e se il centrocampista spagnolo sarà disponibile sul mercato estivo. Con il calciomercato sempre pieno di sorprese, gli appassionati della Juventus rimarranno certamente in attesa di eventuali sviluppi riguardanti questo possibile affare.