Il Barcellona fa sul serio: affare gratis, Juventus anticipata

Duello a distanza tra Juventus e Barcellona per un big a parametro zero: Deco anticipa Giuntoli

La Juventus è proiettata sul rash finale di stagione con due obiettivi da perseguire, il secondo posto in campionato e la vittoria della Coppa Italia che permetterebbe al club bianconero di riportare in bacheca un trofeo.

Il tema centrale è sempre quello legato all’allenatore. Da una parte Massimiliano Allegri che ha ancora un contratto fino al 2025 e ha la possibilità di decidere quale sarà il suo futuro. Dall’altra Thiago Motta, primo nome nella lista dei sostituti e già nel radar di Cristiano Giuntoli. Anche in relazione a chi guiderà la Juventus nella prossima stagione dipenderà il mercato estivo della società che potrebbe proiettarsi su alcuni nomi piuttosto che su altri. Ad esempio con Motta potrebbe arrivare a Torino anche Riccardo Calafiori, pupillo dell’allenatore del Bologna; uno dei giocatori rivelazione di questa stagione, difensore tecnico ed estremamente duttile che potrebbe fare comodo alla Juventus. Uno dei nomi che la dirigenza bianconera segue da tempo è il centrocampista della nazionale azzurra Jorginho.

Jorginho conteso da Juventus e Barcellona

Il centrocampista ex Napoli è uno dei centrocampista in cima alla lista della dirigenza bianconera già da tempo.

Nell’Arsenal non sta trovando un ruolo centrale come si aspettava e l’occasione di tornare in Italia potrebbe convincerlo a rimettersi in gioco. Il suo contratto con i Gunners scadrà a giugno 2024 e per la Juventus potrebbe rivelarsi un’occasione estremamente ghiotta. Cristiano Giuntoli però deve fare i conti con la concorrenza di una big. Come riportato da Sport.es, anche il Barcellona sarebbe sulle tracce di Jorginho, nel mirino di Deco (direttore sportivo dei blaugrana) che nutre stima nei confronti dell’italo-brasiliano.

🚨 Uno de los jugadores que le gusta a Deco es Jorginho. Su contrato expira al final de temporada y estaría encantado de fichar por el Barça. @sport pic.twitter.com/VVQtgZdSUO — Fútbol Total (@FutbolTotalCF) March 5, 2024

Anche il Barcellona, così come la Juventus, deve far fronte a diversi problemi finanziari e per questo è molto vigile sulle occasioni a parametro zero. In questo caso il colpo vincente potrebbe essere proprio quello di Jorginho che in carriera non ha ancora mai giocato in Spagna.