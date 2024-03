Colpaccio Juventus dal Real Madrid: Giuntoli l’ha fatto ancora

Colpaccio della Juventus, Giuntoli, adesso, fa sul serio. Ecco l’obiettivo sulla fascia. Arriva dal Real Madrid.

La Juventus continua la sua ricerca di rinforzi di alto livello e, questa volta, sembra guardare verso il Real Madrid per trovare una soluzione per la fascia destra. Secondo quanto riportato da ’90min.com’, la Vecchia Signora ha messo nel mirino Lucas Vázquez, esterno del club spagnolo, il cui contratto è in scadenza e che attende ancora una proposta di rinnovo da parte del Real Madrid.

La situazione di Vázquez è diventata oggetto di interesse per diversi club europei, compresa la Juventus, che sta valutando attentamente l’opportunità di portarlo a Torino. Nonostante il desiderio del giocatore di rimanere al Real Madrid, il club bianconero sembra essere in lizza per assicurarsi il suo talento.

Juve, piace Vazquez del Real: va in scadenza

La Juventus, che mira a colmare il divario con l’Inter e a vincere il titolo che manca dall’era Sarri, considera Vázquez come un’opzione interessante per rafforzare la propria rosa. Il giocatore, noto per la sua versatilità e la propensione offensiva, potrebbe rappresentare un prezioso aggiunta per la corsia destra della difesa bianconera. Nonostante il suo stipendio, stimato intorno ai 4,5 milioni di euro, non sia proibitivo per le casse della Juventus, il club torinese rimane vigile sulla situazione e non sembra intenzionato a fare passi falsi. L’obiettivo primario della Juventus rimane la qualificazione in Champions League, come ribadito da Allegri dopo il recente ko contro il Napoli.

Con una rete e tre assist finora in Liga, Vázquez ha dimostrato di essere un giocatore in grado di incidere sulle partite sia in fase offensiva che difensiva. La Juventus valuta attentamente se presentare un’offerta per il giocatore, mantenendo sempre uno sguardo vigile sulla situazione e pronta ad agire nel momento opportuno. La Vecchia Signora resta quindi in attesa, monitorando da vicino la situazione di Vázquez e pronta a cogliere l’opportunità di rinforzare la propria rosa con un giocatore di indiscusso talento come lui.