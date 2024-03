Juventus senza Coppe: taglio UFFICIALE

Juventus, senza Coppe? Adesso il taglio è ufficiale. Ecco cosa sta succedendo. I dettagli della situazione.

La nota casa automobilistica Jeep ha deciso di tagliare le cifre degli investimenti per la sponsorizzazione della maglia della Juventus per la stagione calcistica 2023/24. Questa mossa è stata motivata sia dal riacquisto di alcuni diritti da parte della stessa Juventus, sia dalla mancata partecipazione del club bianconero alle competizioni europee.

Secondo quanto riportato da ‘Calcio e Finanza’, i documenti relativi al prospetto sull’aumento di capitale hanno rivelato che Jeep ridurrà i pagamenti alla Juventus da 45 a 38 milioni di euro per la sponsorizzazione della divisa da gioco nella stagione 2023/24. Questa decisione è stata presa considerando il fatto che la Juventus non parteciperà alle competizioni UEFA in quella stagione e anche a causa del riacquisto di alcuni diritti da parte del club.

Juve, Jeep cambia i piani: i dettagli

Il contratto di sponsorizzazione tra la Juventus e FCA Italy SpA (ora parte del gruppo Stellantis dopo la fusione dei gruppi FCA e PSA nel 2021) prevede anche la possibilità di ridurre il corrispettivo base in caso di mancata partecipazione del club alle competizioni UEFA. Inoltre, il contratto prevede anche una riduzione aggiuntiva in caso di mancata partecipazione alla UEFA Champions League o all’Europa League, o di eliminazione prima dei quarti di finale delle stesse competizioni.

Questo taglio nei pagamenti da parte di Jeep rappresenta un’ulteriore complicazione finanziaria per la Juventus, che deve fare i conti con la mancata partecipazione alle competizioni europee e con la necessità di ridurre le spese per riequilibrare il bilancio del club. Resta da vedere come il club gestirà questa situazione e quali saranno le strategie adottate per affrontare le sfide finanziarie e sportive nella stagione a venire.